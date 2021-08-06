Состояние здоровья подростка удовлетворительное.

Спасатели Прикарпатья и Закарпатья завершили поиски заблудившегося в горах 15-летнего туриста.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, парень отстал от группы во время спуска с горы Говерла и потерялся.

"5 августа в 13:38 поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла отстал от группы туристов из 17 человек, потерял ориентировку и заблудился житель Киева, 2006 года рождения", - рассказали в ГСЧС.

С заблудившимся подростком была связь по мобильному телефону.

Уже в 13:55 для проведения поисковых работ вышли спасатели из пгт Ворохта в составе трех человек. Они установили, что заблудившийся пошел по "желтому" маршруту в сторону Закарпатской области. Информация была передана в ГУ ГСЧС в Закарпатской области для привлечения горных спасателей.

В 18:20 спасатели с. Лазещина нашли заблудившегося парня и квадроциклом доставили к спасателям Ворохты.

Состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Тамара Отовская