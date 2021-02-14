На Закарпатье в течение суток, 13 февраля, спасатели оказали помощь 10 заблудившимся в горах туристам.
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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в Тячевском районе во время катания на снегоходах потеряли ориентир на местности и заблудились 5 человек. В 03: 00 14 февраля их нашли.
В районе горы Гимба Межгорского района также заблудились 5 туристов из Киева. В 19:50 их нашли и доставили к месту временного проживания.
По сей день продолжаются поиски туристов, которые тоже заблудились в районе горы Гимба в Межгорском районе.
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