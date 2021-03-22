Под завалами погиб ребенок / фото 24tv.ua
В Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина. Снегом накрыло группу туристов.
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Лавина сошла в районе озера Имандра. Туристическая группа попала «под обрушение снежного карниза» на необорудованном маршруте.
Под снежными завалами оказался один ребенок, сообщили в МЧС. Девочка погибла, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
Всего в туристической группе находились 16 человек, включая 14 детей.
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