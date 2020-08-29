На Днепропетровщине 15-летний школьник по неосторожности застрелил другого подростка, когда решил показать ему ружье.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Трагедия произошла в городе Каменское. Подросток с товарищем пришли к родственникам покормить собак. Взрослых дома не было. В доме парень увидел дядину ружье, которое лежало на шкафу, и решил показать другу. Нажав на курок, он попал в голову другу - ружье оказалось заряженным. Тот скончался на месте.
По факту правоохранители открыли два уголовных производства. За убийство по неосторожности стрелку грозит до 5 лет лишения свободы, а владелец ружья может провести в тюрьме до трех лет из-за небрежного хранения оружия, что привело к трагедии.
"Оружие было зарегистрировано. Но, к сожалению, ненадлежащим образом хранилось. Оно должно храниться в сейфе и под замком. В доме на момент пребывания там подростков больше никого не было. С парнем работают психологи. Парень - в шоковом состоянии", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.
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