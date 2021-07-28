В Коломыйском районе Ивано-Франковской области упал легкомоторный спортивный самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаривци Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли", - сообщается в заметке.
Читайте также"С*ы здесь": сеть шокировало видео, как мать издевается над дочерью в Запорожской областиОтмечается, что в 13:58 пожар был локализован.
К тушению были привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Впоследствии в ГСЧС добавили информацию о том, что погибли люди, которые находились в самолете.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ивано-Франковщине в результате отравления в гостинице госпитализировали 17 человек, из них 16 детей. Отравление произошло в спортивном лагере, который расположился в отеле "Тайны Карпат".
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