Организовал ботоферму местный житель, он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задания заказчиков из РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовал ее местный житель - специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

"Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов. Ботоферма работала, в основном, в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. Они использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей.

"В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. "Расчеты" велись в рублях", - добавили в СБУ.

В ходе проведенных обысков по месту жительства организатора ботофермы, обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

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По информации спецслужбы, после завершения экспертиз планируется объявить организатору ботофермы о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что предусмотрено ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская