Смертельная трагедия произошла на занятиях по пневматической винтовке.

В Ивано-Франковской области на занятиях по пневматической винтовке застрелили ученика 9 класса.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, 22 ноября около 15:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении одного из лицеев Надворнянского района погиб 14-летний школьник.

На место сразу выехали руководство ГУНП в Ивано-Франковской области, следователи следственного управления и все профильные службы. Правоохранители опросили свидетелей происшествия и педагогов.

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Следователи установили, что ученик 9-класса получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий в рамках кружковой работы. От полученной травмы подросток скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Другие инциденты

В начале сентября в Пятихатках Днепропетровской области убили и изнасиловали 16-летнюю девушку. Ее тело нашли в зарослях возле одного из домов.

23 сентября правоохранители "вышли" на подозреваемого – 46-летнего ранее судимого местного жителя. Он задержали по результатам судмедэкспертиз.

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