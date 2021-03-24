Одного подростка он ударил в голову, другого - в лицо.

В Ивано-Франковске 45-летний мужчина на остановке общественного транспорта избил двоих 14-летних подростков.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел вечером 20 марта.

Отмечается, что подростки сидели на остановке, когда к ним подошел мужчина, начал скандалить и биться. Одного подростка он ударил в голову, другого - в лицо.

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«Через несколько дней полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение... При общении со следователями человек свою вину признал и пояснил, что находился в нетрезвом состоянии», - сообщили в полиции.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные или исправительные работы сроком до одного года.

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Автор: Катерина Шварц