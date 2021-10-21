Убийство совершил бывший ухажер женщины.

49-летняя уроженка Украины Елена Казанова скончалась от полученных травм в результате нападения в провинции Брешиа, что в итальянской Ломбардии.

Об этом сообщает издание tgcom24.

Правоохранители подозревают в жестоком нападении ее 59-летнего бывшего ухажера Эцио Галези.

Убийство женщины произошло неподалеку от ее дома, в котором украинка прожила последние 15 лет.

Читайте такжеНа границе с Молдовой обнаружили нелегальный 2-километровый спиртопровод (видео)Елена принимала участие в экологических кампаниях и сотрудничала с местными органами самоуправления, работала в компании по продаже коммерческого транспорта "Iveco".

Как установили полицейские, Галези следил за Казановой. И когда женщина припарковалась – нанес несколько ударов молотком по окну автомобиля. После этого перешел к избиению самой экс-любовницы.

От полученных травм украинка скончалась на месте происшествия.

О преступлении сообщил сам нападавший. Мужчина начал кричать к соседям, которые выбежали на крики потерпевшей: "Вызовите карабинеров, я убил ее молотком".

Итальянец дождался правоохранителей и сам отдал им орудие убийства. Подозреваемого задержали.

Эцио Галези – разведен, имеет двоих детей от предыдущего брака. Издание пишет, что с украинкой мужчина разошелся год назад. Вскоре Казанова решилась на новые отношения.

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Автор: Виолетта Орлова