49-летняя уроженка Украины Елена Казанова скончалась от полученных травм в результате нападения в провинции Брешиа, что в итальянской Ломбардии.
Об этом сообщает издание tgcom24.
Правоохранители подозревают в жестоком нападении ее 59-летнего бывшего ухажера Эцио Галези.
Убийство женщины произошло неподалеку от ее дома, в котором украинка прожила последние 15 лет.
Читайте такжеНа границе с Молдовой обнаружили нелегальный 2-километровый спиртопровод (видео)Елена принимала участие в экологических кампаниях и сотрудничала с местными органами самоуправления, работала в компании по продаже коммерческого транспорта "Iveco".
Как установили полицейские, Галези следил за Казановой. И когда женщина припарковалась – нанес несколько ударов молотком по окну автомобиля. После этого перешел к избиению самой экс-любовницы.
От полученных травм украинка скончалась на месте происшествия.
О преступлении сообщил сам нападавший. Мужчина начал кричать к соседям, которые выбежали на крики потерпевшей: "Вызовите карабинеров, я убил ее молотком".
Итальянец дождался правоохранителей и сам отдал им орудие убийства. Подозреваемого задержали.
Эцио Галези – разведен, имеет двоих детей от предыдущего брака. Издание пишет, что с украинкой мужчина разошелся год назад. Вскоре Казанова решилась на новые отношения.
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