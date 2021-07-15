Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Грузовик протаранил опору железнодорожного моста в Каменец-Подольском. Спасатели вырезали водителя из авто.

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС в Хмельницкой области.

Инцидент произошел 15 июля в 1:44. Водитель грузовика по непонятным причинам протаранил опору железнодорожного моста при въезде в Каменец-Подольский, на улице Хмельницкое шоссе.

Прибывшие на место аварии спасатели вырезали водителя из раскуроченного авто. Пострадавшего мужчину передали медикам с серьезными травмами.

Правоохранители расследуют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, смертельное ДТП с поездом произошло в селе Панчишины Львовского района. В результате аварии погибла 37-летняя женщина.

Сообщение о столкновении грузового поезда и автомобиля Daewoo Nexia поступило спасателям 15 июля в 07:56. В результате ДТП погибла 37-летняя женщина, которая была за рулем авто. В машине она была одна.

Прибывшие на место аварии спасатели выключили аккумулятор и газовую установку, после чего деблокировали тело погибшей.

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Автор: Анастасия Горбачева