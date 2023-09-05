Они продавали онлайн термобелье, военную форму, обувь, фляги, саперные лопатки.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области двое военнослужащих похищали со складов воинской части одежду и амуницию Вооруженных сил Украины и продавали через одну из известных интернет-платформ. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, фляги, военную обувь и тому подобное. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

"К схеме были привлечены по меньшей мере двое военнослужащих одной из воинских частей и еще трое гражданских лиц", - рассказали в ГБР.

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По данным следствия, военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу. Также злоумышленники принимали и отдельные "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги они делили между собой.

31 августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, записи с "черной бухгалтерией", тысячи единиц военного снаряжения. Окончательную сумму нанесенного государству ущерба будет установлено по результатам экспертиз.

Сейчас устанавливаются другие возможные участники указанной схемы, а также изучается причастность руководства воинской части к сделкам с товаром ВСУ.

В ГБР добавили, что предварительная квалификация правонарушения – похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). За это предусматривается наказание – от 10 до 15 лет заключения.

Скандал с закупкой одежды для ВСУ

В августе в Украине возник скандал из-за закупки одежды для ВСУ. В частности, в расследовании издания "Зеркало недели" относительно прошлогодних поставок одежды для военных отмечалось, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах уже фигурировали зимние куртки по 86 долларов за единицу.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ заявил, что поставлены были именно зимние (не летние, не демисезонные) куртки с турецких фабрик, и большую часть комплектов уже выдали. Претензий к стоимости закупленных курток совет не имел и недостатков в поставленной одежде не обнаружил.

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