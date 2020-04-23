В Хмельницком врача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми

Врач, пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, которые касались беременности и родов.

В Хмельницком заместитель главного врача перинатального центра и двух её пациенток подозревают в торговле людьми.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Согласно информации правоохранителей, осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку. Однако рожала она под чужими анкетными данными, которые принадлежали другой женщине.

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«Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденного малыша, который в соответствии с поддельными документами был записан в медучреждении уже как её ребенок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором этой схемы выступила заместитель главного врача перинатального центра, которая, пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, касающихся беременности и родов.

В рамках досудебного расследования был проведен ряд следственных действий и экспертиз. Сейчас всем трем женщинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 149 (через ст.15) Уголовного кодекса Украины - покушение на торговлю людьми.

Кроме того, врачу придется отвечать еще по ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК, а двум другим женщинам - по ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УК. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве сообщено о подозрении врачу-анестезиологу, халатность и пренебрежение должностными инструкциями стало причиной смерти 36-летней пациентки.