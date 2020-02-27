В Киеве сообщено о подозрении врачу-анестезиологу, из-за халатности которого умерла роженица

Врач-анестезиолог допустил критический дефект в результате чего роженица умерла.

В Киеве сообщено о подозрении врачу-анестезиологу, халатность которого и пренебрежение должностными инструкциями стали причиной смерти 36-летней пациентки.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, 10 июня 2018 года в операционный зал одного из столичных роддомов для проведения операции кесарева сечения поступила женщина.

Врач-анестезиолог, который в тот день находился на дежурстве, совершил анестезиологическое обеспечение (обезболивание) данной операции.

«При этом подозреваемым вопреки положений должностной инструкции был допущен критический дефект, в результате чего по окончании операции роженица умерла», - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы между смертью женщины и имеющимся дефектом в предоставлении врачом-анестезиологом медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь.

Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.