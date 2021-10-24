Всего в аварии погибли четыре человека

Смертельная авария произошла в Херсонской области. Внедорожник на бешеной скорости влетел в дерево, среди погибших дети.

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в ночь на 24 октября, около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Автомобиль Volkswagen Touareg на бешеной скорости протаранил дерево.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей 2006 года рождения. При этом еще двое детей 2004 года рождения госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

Читайте такжеЗверское убийство копа в Чернигове: под суд пойдут не только подросткиКак ранее сообщал УНИАН, в Одесской области в ДТП с участием двух грузовиков заживо сгорел один из водителей.

По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель фуры не справился с управлением и врезался в другую, которая была припаркована на обочине. От удара допустивший столкновение грузовик загорелся, водитель погиб.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что ЧП случилось возле Алтестово. Обе фуры были с грузом. Как отмечается, тело в кабине загоревшегося грузовика "превратилось почти в угли".

Автор: Анастасия Горбачева