Подсудимый делился запрещенными цитатами в российской соцсети "Одноклассники".

Жителя Херсонской области осудили до 5 лет условно за публикации цитат советских деятелей Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мужчина не знал, что это противозаконно.

Соответствующее решение принял Чаплинский районный суд Херсонской области, а приговор появился в Едином государственном реестре судебных решений.

По материалам суда, мужчина в течение трех лет постил в "Одноклассниках" портреты руководителей высших органов власти СССР, их цитаты, содержащие пропаганду элементов коммунистической идеологии изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, а также изображения территориальных границ СССР.

Мужчина полностью признал свою вину, поэтому суд учел это как смягчающее обстоятельство. Он объяснил свои действия тем, что не знал, что это противозаконно. О содеянном сожалеет и раскаивается.

Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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