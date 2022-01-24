Мужчина и женщина расчленили и сожгли мертвого 6-летнего ребенка, а обугленные останки затопили в водоеме.

В Кривом Роге Днепропетровской области к 9 годам лишения свободы приговорены приемные родители, которые в 2017 году расчленили и сожгли тело 6-летней дочери Амины Менго.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации полиции, девочка пропала летом 2017 года. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции города. Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что к ее исчезновению причастны приемные родители.

"Было установлено, что тело ребенка расчленили и сожгли, а обугленные останки затопили в водоеме. Результаты экспертных исследований показали, что найденные в реке останки принадлежат пропавшей девочке. В надругательстве над телом приемной дочери правоохранители заподозрили ее приемных родителей. В ходе досудебного расследования следователи собрали бесспорные доказательства их вины и направили обвинительный акт в суд", - говорится в сообщении.

Сегодня, 24 января, приговором Дзержинского районного суда города Кривой Рог обвиняемые признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом погибшего), а также по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что каждому из супругов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.

Читайте такжеРодители, которые сожгли 5-летнюю дочь в печи, получили после ее смерти 40 тысяч гривень помощиКак сообщал УНИАН, шестилетняя Амина Менго исчезла 3 июня в Кривом Роге. "По дороге к вокзалу родители останавливались в районе 101 км, девочка просилась в туалет, но сел ли ребенок в автомобиль, мать не знает. Отсутствие дочери родители обнаружили уже у вокзала", - сообщала тогда волонтерская группа "Поиск".

Через день по сети начали распространяться слухи о том, что Амины уже нет в живых. Некоторые криворожские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали о том, что девочка якобы умерла во сне, а родители, пытаясь скрыть факт ее смерти, сожгли тело и утопили в местном водоеме.

Приемная мать говорила прессе, что Амина на самом деле исчезла, а обвинения называла беспочвенными. По словам Татьяны, на них с мужем оказывалось давление, из них пытались "выбить" признание.

Из-за происшествия всех детей семьи - и родных, и приемных - тогда отправили в Криворожский центр социально-психологической реабилитации.

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