Могилу злоумышленник раскопал и разбил гроб, чтобы увидеть лицо усопшего, с которым у него был конфликт.

Саратский районный суд Одесской области к условному сроку наказания приговорил мужчину, который разрыл могилу своего умершего начальника и разбил гроб с телом.

Об этом сказано в приговоре суда.

Фигурант – ранее судимый за кражу уроженец города Татарбунары Одесской области.

Установлено, что 6 августа 2020 года примерно в 22.00 он пришел на кладбище, расположенное в Татарбунарах, возле автодороги Татарбунары-Арциз, где был похоронен его работодатель. Будучи обиженным на покойного, он с помощью штыковой лопаты раскопал могилу и разбил крышку гроба.

"Он убедился, что это труп и закопал могилу. В гробу у головы покойного он оставил резиновые перчатки, которые одевал, когда раскапывал могилу", - сказано в документе.

В суде злоумышленник вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что он работал по найму у покойного, погибшего в июле 2020 года. Могилу он раскопал и разбил гроб, чтобы увидеть лицо усопшего.

Читайте такжеВ Винницкой области отец не хочет хоронить младенца: труп уже неделю лежит в доме (видео)

Суд признал наемного работника виновным в осквернении могилы и приговорил к двум годам тюрьмы условно. На фигуранта возложен ряд обязанностей, в том числе – пройти курс лечения от расстройств психики.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области неизвестные перезахоронили бабушку без согласия ее семьи.