Взрывчатку заложили под крыло авто оккупанта.

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области убили коллаборанта, он занимал должность "командира взвода полиции".

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook. Отмечается, что под крыло авто оккупанта была заложена взрывчатка.

Информацию подтвердили и в так называемом Следственном комитете РФ в Херсонской области. Там заявили, что "командир взвода ППС" (патрульно-постовой службы полиции) погиб в результате покушения, которое произошло 17 марта. Коллаборант погиб на месте. Вместе с ним были жена и дочь, но они только получили ранения.

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Уничтожение коллаборантов на оккупированной территории

На оккупированных территориях Украины партизаны не останавливают свое сопротивление. С прошлого года был уничтожен ряд коллаборантов и предателей.

Так, в сентябре 2022 года в результате взрыва в Мелитополе было ликвидирован один из полицейских-коллаборантов.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого назначили "заместителем председателя" Херсонской области, погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября.

Вечером 14 марта 2023-го в центре временно оккупированного Мелитополя в районе улицы Героев Украины прогремел мощный взрыв. Это оказалось авто коллаборанта Ивана Ткача. Он доставили в больницу, но не спасли.

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