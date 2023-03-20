По данным СМИ, автомобиль коллаборанта был взорван 17 марта.

На днях на временно оккупированной территории был ликвидирован предатель Украины Сергей Москаленко, который был организатором пыточных на Херсонщине.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, предатель, 1978 года рождения, был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы.

"Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали нечеловеческие пытки", - сказано в сообщении.

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Издание "Новая Каховка. Сиtу" 18 марта сообщило о гибели местного коллаборанта, владельца новокаховской охранной фирмы "Ягуар" Сергея Москаленко.

Согласно информации, автомобиль коллаборанта был взорван 17 марта вечером после того, как он отъехал от здания поселкового совета Юбилейного Херсонского района.

Также отмечается, что в сентябре 2022 года Херсонская областная прокуратура заочно сообщила Москаленко о подозрении в коллаборационной деятельности - добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).

По данным издания, гибель Москаленко указывает на глубокие внутренние конфликты между местными коллаборантами и представителями оккупационных администраций. В частности, среди претензий к Москаленко были обвинения в присвоении награбленного у местных жителей без согласия "высшего руководства".

Ликвидация коллаборантов

Как сообщал УНИАН, 14 марта, в центре временно оккупированного Мелитополя в районе улицы Героев Украины раздался мощный взрыв. Был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит владельцу местной транспортной компании, предателю Украины Ивану Ткачу. Его доставили в больницу, но не спасли - он скончался от полученных травм.

13 марта российские СМИ во второй раз заявили, что на так называемого "заместителя председателя ВГА" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гура совершили покушение. Он якобы находится в больнице.

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