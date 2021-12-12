Суд решил не отправлять женщину в тюрьму.

Жительница британского Ньюпорта предлагала мартышке кокаин, а также пыталась смыть животное в унитаз.

Об этом рассказало Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Все происходящее 38-летняя женщина снимала на видео. Записи полиция обнаружила в ее телефоне. На момент ареста она сообщила правоохранителям, что продала обезьяну неделей ранее. Животное нашли и передали специалистам центра Monkey World в Дорсете.

Читайте такжеЖенщине запретили посещать зоопарк из-за "близких отношений" с шимпанзе (видео)В суде женщина признала себя виновной в трех нарушениях Закона о защите животных и была приговорена к 12-недельному тюремному заключению с отсрочкой на 12 месяцев. Кроме того, обвиняемой запретили содержать каких-либо животных до конца ее жизни, а также она должна выплатить почти 600 фунтов штрафа.

Мартышки на сегодняшний день являются самыми распространенными приматами, которых заводят в качестве домашних животных. Однако RSPCA "категорически против" любого содержания приматов дома, потому как в домашних условиях сложно удовлетворить их природные потребности.

Нередко обезьян запирают в клетках для птиц, кормят фастфудом и газировкой, лишают общения с себе подобными, не лечат и не следят за их здоровьем. Часто люди не знают, как правильно ухаживать за этими животными.

Осторожно! На видео присутствуют кадры жестокого обращения с животным

Ранее УНИАН писал о том, как в Украине работники тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio сфотографировались с привязанной свиньей, заявив, что готовятся на ее теле сделать тату. Это вызвало возмущение общественности, а полиция принялась рассматривать заявление о жестоком обращении с животными.

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Автор: Катерина Комолова