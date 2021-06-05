Причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

В городе Мерефа Харьковской области утром произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего пострадали мать с младенцем.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

В сообщении говорится, что вызов о пожаре поступил на номер 101 около семи часов утра. На его ликвидацию направили два отделения спасателей 49-й Государственной пожарно-спасательной части из города Мерефа.

Читайте такжеВ Харькове горела многоэтажка: людей пришлось эвакуировать (фото)"На время их прибытия стало известно, что горит крыша и веранда частного домовладения на площади примерно 60 кв м. На тушение пожара огнеборцы подали два пожарных ствола от автоцистерн. Впоследствии выяснилось, что в результате действия открытого пламени пострадала 25-летняя женщина с двухнедельным младенцем. Сейчас они с ожогами находятся в харьковских больницах", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали за полчаса, а полностью ликвидировали - в течение двух часов.

"Вероятной причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электрической сети", - сообщили в ГСЧС.

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Автор: Ирина Погорелая