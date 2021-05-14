По данным СМИ, у пассажира загорелся электросамокат.

В Одессе прямо перед вылетом у одного из пассажиров рейса на Киевы загорелся багаж.

Об этом сообщает Telegram-канал Xydessa.

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Как сообщается, неудачливого пассажира выгнали за пределы терминала. Мужчина пытался потушить огонь, однако в итоге оставил самокат и побежал на рейс.

"6 утра, рейс с Одессы на Киев, начал дымиться багаж. Пассажира выгнали за пределы терминала. Через пару минут начал гореть замотанный в пленку электросамокат. Мужчина бросил свой самокат на тротуаре и побежал на рейс. Просто страшно представить, если бы это произошло в полете", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская