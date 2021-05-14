В Одессе прямо перед вылетом у одного из пассажиров рейса на Киевы загорелся багаж.
Об этом сообщает Telegram-канал Xydessa.
Читайте такжеВ Одесской области дотла сгорел пассажирский автобус: момент попал на видео
Как сообщается, неудачливого пассажира выгнали за пределы терминала. Мужчина пытался потушить огонь, однако в итоге оставил самокат и побежал на рейс.
"6 утра, рейс с Одессы на Киев, начал дымиться багаж. Пассажира выгнали за пределы терминала. Через пару минут начал гореть замотанный в пленку электросамокат. Мужчина бросил свой самокат на тротуаре и побежал на рейс. Просто страшно представить, если бы это произошло в полете", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе экс-прокурору области сожгли автомобиль (фото)
- В одесском санатории во время пожара тяжелые ожоги получил пациент с инвалидностью (фото)
- В историческом центре Одессы карниз дома обрушился на прохожего
- В Одессе возле объездной дороги большой пожар: что горит (фото)
- В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram