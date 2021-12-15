Его "клиентов" не осматривали во время возвращения в СИЗО.

В Харьковской области задержали полицейского, который продавал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Об этом сообщают в Государственному бюро расследований.

Полицейский Чугуевского райуправления входил в состав конвоя, который перемещал арестованных из Харьковского следственного изолятора до суда.

Оперативники установили, что мужчина умудрялся передавать наркотики задержанным даже в помещении суда. Он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали во время возвращения в СИЗО.

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Мужчину задержали во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО.

Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются каналы поступления наркотиков к полицейскому.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский совершил ДТП с погибшими. Свидетели говорят, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Автор: Людмила Жерновская