Молодой человек выяснил пароль от банковского приложения своей сожительницы и шаг за шагом обворовывал ее, переводя деньги на свой криптосчет.

В Харьковской области девушка-предпринимательница "заплатила" миллион за любовь к 26-летнему молодому человеку, который "кинул" ее на деньги во время совместного проживания.

По данным пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый выяснил пароль от банковского приложения своей возлюбленной, просматривая ее телефонные заметки.

Пара находилась в доверительных отношениях, поэтому "вор" знал, что на счету девушки есть почти 1,2 млн грн, а также имел доступ к ее мобильному.

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Средства на ее счет поступали в виде дивидендов от ведения хозяйственной деятельности, уточнила прокуратура. Из общей суммы подозреваемый молодой человек украл почти миллион, шаг за шагом переводя деньги на свой криптокошелек, совершая различные по времени транзакции.

"Украденные деньги он клал на свой криптокошелек, а после этого тратил средства на покупки в ТРЦ", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи ведут досудебное расследование по этому делу. Подозреваемому инкриминируют факт кражи в особо крупном размере (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив соответствующее ходатайство пострадавшей девушки.

В Харьковской области произошла трагедия из-за вражеской мины

Напомним, что накануне в Харьковской области произошла трагедия из-за вражеской мины. На опасный снаряд случайно наткнулась семья с тремя детьми во время поездки на машине.

По данным ОВА, 37-летняя женщина погибла на месте, а ее две дочери (в возрасте 12-ти и 15-ти лет), а также сын (15-ти лет), получили ранения. Трагедия произошла днем вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района.

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