ДТП в Киеве: автомобиль патрульных столкнулся с такси (фото)
08:22, 18 мая 2020Происшествия
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По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на запрещенный сигнал светофора.
О пострадавших не сообщается / Киев Оперативный Facebook
В Киеве накануне произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции и такси.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Автозаводской. Столкнулись патрульный Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet.
"Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - сказано в сообщении.
Вероятно, виноваты оба водителя / Киев Оперативный Facebook
Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом, погибли три человека.
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