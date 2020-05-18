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ДТП в Киеве: автомобиль патрульных столкнулся с такси (фото)

08:22, 18 мая 2020
Происшествия
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О пострадавших не сообщается / Киев Оперативный Facebook

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Автозаводской. Столкнулись патрульный Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet.

"Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - сказано в сообщении.

Вероятно, виноваты оба водителя / Киев Оперативный Facebook

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом, погибли три человека.

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