ДТП в Киеве: автомобиль патрульных столкнулся с такси (фото)

По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на запрещенный сигнал светофора.

В Киеве накануне произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции и такси.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Автозаводской. Столкнулись патрульный Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet.

"Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом, погибли три человека.