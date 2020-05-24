В результате ДТП в центре Киева пострадали двое детей (фото, видео)
21:40, 24 мая 2020Происшествия
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Пострадавших детей госпитализировали.
В аварии пострадали дети / dtp.kiev.ua
В центре Киева в районе площади Победы в результате дорожной аварии пострадали двое детей.
Об этом в воскресенье вечером сообщает dtp.kiev.ua.
"Разворотили Инфинити с сердитой женщиной: пострадали двое детей. С японца сняли номера. Женщина была категорически против съемки и мешала, также хамила. Спишем на стресс", - сказано в сообщении.
Как отмечается, пострадали по одному ребенку из каждого авто. Их госпитализировали в клинику "Охматдет".
Как сообщал ранее УНИАН, в ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей.
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