В результате ДТП в центре Киева пострадали двое детей (фото, видео)

Пострадавших детей госпитализировали.

В центре Киева в районе площади Победы в результате дорожной аварии пострадали двое детей.

Об этом в воскресенье вечером сообщает dtp.kiev.ua.

"Разворотили Инфинити с сердитой женщиной: пострадали двое детей. С японца сняли номера. Женщина была категорически против съемки и мешала, также хамила. Спишем на стресс", - сказано в сообщении.

Как отмечается, пострадали по одному ребенку из каждого авто. Их госпитализировали в клинику "Охматдет".

Как сообщал ранее УНИАН, в ужасной аварии на Львовщине погибли четверо людей.

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