Мальчик пытался защитить животное.

В Харькове мужчина избил собаку на глазах у ребенка.

Читайте такжеВ Одесской области овчарка искусала 6-летнего мальчикаСоответствующее видео избиения животного опубликовали в Telegram-канале «ТРУХА Харьков».

«Ребенок плачет и просит не бить собаку, но батя не может остановиться. Страшно подумать, что с животным делают дома», – подписали видео.

На видео видно, как мужчина привязал собаку к забору и принялся ее избивать, что она аж скулила. Мальчик пытался защитить собаку и просил отца прекратить издевательства.

После инцидента ребенок схватил за поводок пса и, продолжая доказывать отцу его неправоту, пошел прочь.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН