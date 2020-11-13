В Харькове мужчина избил собаку на глазах у ребенка.
Читайте такжеВ Одесской области овчарка искусала 6-летнего мальчикаСоответствующее видео избиения животного опубликовали в Telegram-канале «ТРУХА Харьков».
«Ребенок плачет и просит не бить собаку, но батя не может остановиться. Страшно подумать, что с животным делают дома», – подписали видео.
На видео видно, как мужчина привязал собаку к забору и принялся ее избивать, что она аж скулила. Мальчик пытался защитить собаку и просил отца прекратить издевательства.
После инцидента ребенок схватил за поводок пса и, продолжая доказывать отцу его неправоту, пошел прочь.
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