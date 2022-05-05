По данным СБУ, оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения был привлечен к сбору разведданных в ущерб Украине в день начала вооруженной агрессии РФ.

В Харькове контрразведка СБУ задержала действующего сотрудника Главного управления Национальной полиции в области, который передавал спецслужбам России разведывательные данные.

Об этом сообщается на Facebook-странице Управления СБУ в Харьковской области.

Установлено, что оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения, который имеет звание майора полиции, был привлечен к сбору разведданных в ущерб Украине в день начала вооруженной агрессии РФ. Через его родственника, пенсионера "ОМОНа" из Белгорода, сотрудники ФСБ поставили ему задачу фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных сил Украины по территории Харьковской области.

Сотрудники СБУ задокументировали, что за это время злоумышленник успел сфотографировать и передать через Telegram в Россию фотоснимки зданий Управления СБУ в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области.

По территории области злоумышленник передвигался на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать досмотра на блокпостах.

Полицейского задержали сотрудники СБУ на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружены три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.

Сейчас решается вопрос о квалификации действий сотрудника полиции по конкретным статьям Уголовного кодекса Украины, сообщении ему о подозрении в совершении преступлений и избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре СБУ нейтрализовала группу "спящих агентов" российской ФСБ.

А в Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ во главе с агентом ФСБ Российской Федерации.

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