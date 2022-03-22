Они готовили преступные действия в правительственном квартале.

В Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ во главе с агентом ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его данным, диверсионная группа планировала совершить покушение на Президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.

Организатор ДРГ является агентом ФСБ. Его задержали "на горячем" в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) во время контрольной закупки оружия.

Мужчина формировал диверсионную группу численностью до 25 человек, их вооружение и оснащение транспортом.

"Планировалось, под видом подразделения ТрО, их выдвижение в Киев и проведение преступных действий в правительственном квартале", - отметил журналист.

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