Мать сообщила о пропаже ребенка. Мальчика нашли, а на женщину составили админпротокол.

В Харькове в воскресенье, 15 августа, 12-летний мальчик ушел из дома и не вернулся. Ребенка нашли в Киевском районе города – он спал у входной двери жилья своего дяди.

Правоохранители узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00, к ним обратилась мать мальчика. Женщина утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой, пишет newsroom.kh.ua со ссылкой на сведения полиции.

По его данным, потом правоохранители нашли ребенка под дверью дяди. С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Женщину наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – составлен админпротокол.

Журналисты узнали, что мальчик уже не раз уходил из дома.

Невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – это 184 ст. Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое правонарушение, совершенное впервые, грозит предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривень).

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Автор: Екатерина Присяжнюк