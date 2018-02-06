Россиянка заметила пропажу мужа спустя 42 года
В полицию Приозерского района Ленинградской области РФ с заявлением об исчезновении супруга обратилась пенсионерка.
Она рассказала, что поссорилась с мужем, но не может точно указать его приметы. Но дело в том, что все это произошло в 1975 году, передает 47news.
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Отмечается, что днем 5 февраля в дежурную часть полиции города Приозерска обратилась 78-летняя Антонина. Пенсионерка попросила отыскать ее мужа, с которым поссорилась, а он как ушел из дома 42 года назад, так и не вернулся.
По данным издания, полицейский вынужден был попросить Антонину вспомнить его приметы. Но она удивилась такому вопросу, так как сама уже не помнит, как он тогда выглядел.
Как сообщал УНИАН, в китайском торговом центре появились "камеры хранения", где можно оставить мужа, пока жена ходит за покупками.