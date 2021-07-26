Как сообщают местные СМИ, причиной пожара может быть замыкание силового кабеля.

В крупнейшем жилом массиве Харьковаиз-под земли вырвался огненный столб.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Труха.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда.

На кадрах видно, как из-под земли вырывается столб огня и клубы дыма.

Как сообщают местные СМИ, причиной пожара может быть замыкание силового кабеля. На место происшествия прибыла аварийная служба.

В пресс-службе "Харьковоблэнерго" местному изданию STATUS QUO сообщили, что эта кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе.

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Автор: Денис Прядко