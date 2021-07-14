Место, где провалилась девушка, позже оградили коммунальщики.

В центре Днепра девушка переходила дорогу и вдруг провалилась под землю вместе с тротуарной плиткой.

Происшествие произошло около 14: 20 в районе Екатеринославского бульвара. Там в начале пешеходного перехода со стороны аллеи произошел аварийный прорыв трубы. Из-за этого тротуар и проезжую часть затопила вода.

Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, однако в какой-то момент буквально ушла под землю вместе с тротуарной плиткой. Девушка оказалась по шею в воде. Коммунальщики на тот момент еще не успели ограничить место прорыва трубы.

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Работники КП помогли девушке подняться на поверхность, а также "выловили" ее мобильный телефон iPhone 11, передает "Информатор".

Впоследствии, когда коммунальщики откачали воду, обнаружили, что подтопление размыло почву под проезжей частью. Поэтому проезд по проспекту Яворницкого в сторону памятника Славы ограничен.

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Автор: Ирина Погорелая