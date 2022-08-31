Чиновники ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Відео дня:

Прежде всего "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в том числе в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособной обеспечить гражданскую защиту людей в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежемесячные "прибыли" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составили более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 368 ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"); ч. 3 ст. 369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу").

В настоящее время досудебное следствие продолжается. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Запорожской области раскрыли коррупционную схему, с помощью которой "дельцы" собирали деньги с граждан Украины за выезд на временно оккупированную территорию. К ее организации причастны лица из органов власти.

Вас также могут заинтересовать новости: