Руководство этой структуры пыталось создать подконтрольное предприятие, которое в течение 2022 года должно было незаконно "освоить" более 680 млн грн из госбюджета.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Госпродпотребслужбе: подозрение получили почти все топ-руководители.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря работе СБУ на опережение преступным намерениям удалось предотвратить, а причастным фигурантам уже сообщено о подозрении. Среди них-двое чиновников категории "А", принадлежащей к высшему корпусу государственной службы в Украине: и. о. председателя Госпродпотребслужбы, заместитель председателя Госпродпотребслужбы, директор финансового департамента Госпродпотребслужбы, руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы, и. о. директора одного из государственных предприятий, руководитель частной компании", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, вышеупомянутые чиновники хотели создать подконтрольное им предприятие, главной задачей которого было участие в тендерных процедурах.

Через эту структуру чиновники планировали освоить бюджетные средства, которые правительство выделило на информатизацию Госпродпотребслужбы в 2022 году. По предварительным данным, речь идет о 680 млн грн.

Чиновники вступили в сговор, привлекли других соучастников, распределили роли и согласовали этапы выполнения преступления.

"Высокопоставленные чиновники рассчитали, что для старта работы такого предприятия необходимо 2,5 млн грн. Для получения указанных средств Госпродпотребслужба объявила тендер на закупку услуг по разработке базы данных электронного государственного реестра кормовых добавок. На это выделили 2,6 млн грн из государственного бюджета", - добавили правоохранители.

Тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма, которая, по сравнению с другими участниками тендерной процедуры, предложила самую высокую цену.

Киберспециалисты СБУ задокументировали, что победитель "предоставил" Госпродпотребслужбе "готов реестр" уже через сутки после заключения договора. За это из бюджета фирма получила 2 млн 313 тыс. грн.

"Впрочем, инициированная СБУ проверка показала, что сейчас в Госпродпотребслужбе отсутствует база данных электронного реестра, а заключение указанного договора повлекло нанесение ущерба государству в размере 2 313 000 грн. Как результат, двум высокопоставленным чиновникам категории "А" Госпродпотребслужбе и четырем другим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия)", - добавили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, следователи Нацполиции сообщили о подозрении преступной группе, члены которой присвоили 43 миллиона гривен при закупке товаров для нужд ВСУ.

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