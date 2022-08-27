К ней были причастны чиновники.

В Запорожской области раскрыли коррупционную схему, с помощью которой "дельцы" собирали деньги с граждан Украины за выезд на временно оккупированную территорию. К ее организации причастны личности из органов власти.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, два человека требовали от граждан средства за быстрое и положительное рассмотрение заявок для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины. Часть получаемых денег они должны были передавать должностным лицам органов власти. Беспрепятственное пересечение линии разграничения обходилось для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта", — сообщили в Офисе генпрокурора.

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Посредников задержали на территории фильтрационного центра в Запорожье. У них изъяли более $13 тыс. и 50 тыс. гривен. Это "улов" злоумышленников за один день.

После этого правоохранители обвели обыск места жительства преступников. В результате они обнаружили $69900, €7650 и 50 тыс. гривен. Вместе с деньгами удалось отыскать черновые записи с указанием граждан и сумм, которые они платили.

Напомним, в первой половине августа была раскрыта аналогичная схема. Тогда чиновники из Запорожского ОВГА и некоторые члены правоохранительных органов за деньги ускоряли рассмотрение заявок на пересечение линии разграничения.

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