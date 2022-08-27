Всего зафиксировано 16 прилетов, информация о пострадавших уточняется.

Ночью враг нанес удары по инфраструктурным объектам Запорожье и вблизи областного центра.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", - сообщил он.

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Старух также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как ранее сообщал УНИАН, воздушная тревога прозвучала в нескольких городах Украины в ночь на 27 августа. В Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

Отмечается, что воздушная тревога сработала также в Николаеве. Традиционно украинцев попросили оставаться в укрытиях.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. По его словам, под ударом оказался центр Харькова.

"Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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