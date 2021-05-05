Личность погибшего устанавливается.

На Закарпатье в районе горы Поп-Иван группа туристов обнаружила тело мужчины.

Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Отмечается, что 3 мая в 13:10 к спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола. Личность погибшего устанавливается.

По сведениям ГСЧС, 4 мая в 23:00 тело человека с горы транспортировано в с. Богдан.

Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов.

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Автор: Светлана Макринская