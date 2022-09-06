Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешения попытаться выстрелить из реактивной противотанковой гранаты, после чего произошел взрыв.

В Государственном бюро расследований сообщили обстоятельства, при которых противотанковая граната взорвалась в руках ребенка во время выставки в Чернигове.

Как рассказала в эфире информационного телемарафона пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, ярмарка в Чернигове была организована в поддержку ВСУ, на событие пришло много детей и именно военные экземпляры оружия заинтересовали большинство посетителей.

"Там десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешение нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной и выстрелила, это привело к ранению", - сказала пресс-секретарь ГБР.

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Она подчеркнула, что, во-первых, нельзя давать оружие детям в руки, а, во-вторых, на экспозициях с большим количеством людей лучше использовать муляжи техники.

По информации Сапьян, на сегодняшний день из-за нарушения правил обращения с оружием в Чернигове за медицинской помощью обратились 15 человек, из них восемь – дети. Двое детей находятся на стационарном лечении, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации. Также к медикам обратились семеро взрослых: один находится на стационарном лечении, остальных врачи отпустили.

По словам спикера, сегодня в течение дня будет избрана мера пресечения двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке. Сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Чернигове во время выставки оружия на благотворительной ярмарке произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадали 15 человек – 8 детей и 7 взрослых. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик.

По факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины) начато расследование.

Работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению детей в Чернигове. В частности, один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок.

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