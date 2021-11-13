По предварительной информации, сам водитель полицейского автомобиля находится в тяжелом состоянии.

В Одесской области столкнулись автомобиль Mitsubishi и служебное полицейское авто Renault Sandero. Пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей, среди них, по предварительной информации, дети.

Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области авария произошла сегодня, 13 ноября, примерно в 16:00 на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

"В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, служба мониторинга патрульной полиции и руководство УПП. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, которые приводят местные Telegram-каналы, ДТП произошло в районе села Сычавка, когда полицейские якобы хотели кого-то остановить, но выехали на встречную полосу, где столкнулись с другим авто. После столкновения Renault вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

Отмечается, что среди пострадавших женщина и дети двух и четырех лет. Кроме того, водитель полицейского автомобиля находится в тяжелом состоянии. Пострадала также полицейская, находящаяся в Renault.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве произошло тройное ДТП: патрульного зажало между автомобилями. А в пригороде Одессы в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, еще несколько были травмированы.

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Автор: Лариса Козовая