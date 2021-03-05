Патрульных уже отстранили от исполнения обязанностей.

В пригороде Одессы в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции один человек погиб, еще несколько - травмированы.

Как сообщили журналистам в Управлении патрульной полиции Одесской области авария произошла в пятницу, 5 марта, около 19:00 на трассе Киев-Одесса.

"На КП "Дачное" произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata со служебным автомобилем Toyota Prius. В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai погиб, два человека травмированы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине вступили в силу новые ПДД: как это коснулось перевозки детейВ региональном главке Нацполиции уточнили, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции погиб пассажир Hyundai, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, служба мониторинга патрульной полиции и руководство управления. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По факту происшествия Департамент патрульной полиции проводит служебное расследование. Патрульных полицейских, которые были в служебной машине, отстранили от работы.

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Автор: Лариса Козовая