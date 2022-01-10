Парень служил на контракте, был родом из Днепропетровской области.

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели 18-летнего военного-контрактника в Донецкой области, которого нашли мертвым 9 января.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"9 января Донецкой специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2003 года рождения, уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно установлено, что солдат, который обслуживал пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенной ему штатного оружия по месту несения воинской службы.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой потери", - добавили в прокуратуре.

По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Рассматриваются и другие версии, в частности, умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в начале января в Донецкой области без признаков жизни обнаружили военнослужащего военной службы по контракту 2001 года рождения родом из Запорожской области.

Предварительно было установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения воинской службы.

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