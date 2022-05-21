82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов и принес домой.

В Днепропетровской области 82-летний мужчина подорвался на кассетном боеприпасе.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"82-летний мужчина насобирал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв...", - рассказал он.

Резниченко уточнил, что это произошло в Криворожском районе. Пенсионер госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Резниченко призвал граждан не трогать взрывчатку, которая осталась после вражеских обстрелов, а вызвать спасателей или полицию. Он напомнил, что кассетные боеприпасы подступны - их особенность в том, что какое-то время после обстрела они опасны.

Резниченко отметил, что в области из-за таких снарядов погибли уже 6 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 мая на Днепропетровщине в результате детонации кассетного боеприпаса погиб мальчик. В частности, в Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала.

А 17 апреля стало известно, что в Тростянце Сумской области из-за оставленных российскими оккупантами мин и растяжек погибли уже пятеро детей. На растяжке подорвался также местный житель, который вышел в лес погулять с собакой. Собака выбежала за пределы дороги и зацепил растяжку. К счастью, мужчине удалось выжить.

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