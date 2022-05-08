Ребенок нашел боеприпас и принес его домой.

В Днепропетровской области в результате детонации кассетного боеприпаса погиб 12-летний мальчик.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала", - рассказал он.

Председатель ОВА отметил, что это уже "шестая смерть в области из-за таких боеприпасов".

Резниченко призвал людей не трогать взрывчатку, которая остается после вражеских атак.

"Увидели подозрительный предмет – зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной", - добавил он.

Напомним, что на сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля стало известно, что в Тростянце Сумской области из-за оставленных российскими оккупантами мин и растяжек погибли уже пятеро детей. На растяжке подорвался также местный житель, который вышел в лес погулять с собакой. Собака выбежала за пределы дороги и зацепил растяжку. К счастью, мужчине удалось выжить.

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