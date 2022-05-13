Захватом Харькова занимался генерал-полковник армии РФ, ранее руководивший одной из жесточайших российских операций в сирийской войне.

Жестокими бомбардировками мирного Харькова запрещенными кассетными снарядами руководил генерал-полковник армии РФ Александр Журавлев. В 2016 году он руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне - штурме Алеппо.

Об этом сообщает CNN на основе анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований.

Харьков подвергался бомбардировкам запрещенными кассетными боеприпасами с первых дней войны. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам, ожидая захватить город за несколько дней.

Армия страны-оккупанта запускала по жилым кварталам Харькова 300-миллиметровые снаряды с кассетной головной частью из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Эти снаряды выпускают по 72 боевых элемента (до 32 832 осколков) на площади размером с футбольное поле.

Журналисты CNN отследили 11 "Смерчей", которыми ударили по Харькову лишь 27 и 28 февраля. Они принадлежали к 79-й российской реактивной артиллерийской бригаде, базирующейся в Белгородской области.

Это подразделение подчиняется руководству Западного военного округа ВС РФ, а руководит им генерал-полковник Александр Журавлев.

Военные эксперты убеждают, что Журавлев - единственный офицер, уполномоченный отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами" в своем районе, ведь это дорогое оружие, оно требует "одобрения старшего".

Харьковский палач: что известно об Александре Журавлеве

Александр Журавлев - 57-летний русский генерал, получивший звание советского офицера в 1980-х годах во время службы в бывшей Чехословакии в составе группы российских войск. После распада СССР вернулся в РФ.

Журавлев трижды был в Сирии. Во время второй "командировки" он начал командовать войсками РФ в стране. На эту должность Журавлева поставили на фоне кровопролитных боев на подступах к восточному Алеппо, которое удерживали повстанцы.

Российский генерал приказал резко усилить атаки РФ на Алеппо и завершить осаду густонаселенного города. В результате действий россиян погибло большое количество мирных сирийцев. Фактически, Журавлев начал в Сирии тактику "окружить, морить голодом, бомбардировать и заставить подчиниться".

Журавлев приказывал сыпать на Алеппо запрещенные кассетные бомбы. Зафиксировано не менее 137 бомбардировок кассетными боеприпасами в городе с 10 сентября по 10 октября 2016 года. Это на 791% больше, чем в среднем за предыдущие восемь месяцев.

В декабре 2016 года сирийские повстанцы сдались". Алеппо начал контролировать режим Асада. Сирийский палач Журавлев вернулся в РФ. За операцию в Алеппо Путин прис воев ему звание героя РФ. Через год он стал командующим Западного военного округа.

"Результаты, которых Журавлев достиг в Сирии, были именно такими, какими хотели россияне. Отсюда и его награда в виде высшей медали и высших должностей, которые только можно получить", – отметил работник Института исследований внешней политики Филипп Василевски.

"Генерал-полковник Журавлев должен был оказаться в санкционных списках за свои действия в Сирии. Жаль, что на том этапе не было более жесткой реакции на предполагаемые военные преступления, потому что это могло от начала повлиять на украинские стратегические расчеты Путина", – добавил ведущий юрист по правам человека в юридической фирме Payne Hicks Beach Мэтью Ингам.

Как сообщал УНИАН, по данным американской разведки, с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Но их количество может быть больше – до 12 человек.

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