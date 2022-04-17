Также на растяжке подорвался мужчина, который выгуливал собаку, однако ему удалось выжить.

В Тростянце Сумской области из-за оставленных российскими оккупантами мин и растяжек погибли уже пять детей.

Об этом сообщил мэр города Юрий Бова, передает 24 канал.

Чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника. По словам мэра, специалисты работают без выходных, чтобы разминировать территорию, но в городе еще много дорог, которые не проверили.

Также Бова рассказал, что 16 апреля на растяжке взорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчине удалось выжить.

"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины, разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - сказал Бова.

Как сообщал УНИАН, на сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами взрывоопасных предметов.

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