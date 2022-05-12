Оккупанты попали по Большой Костромке и Зеленодольску.

Российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину, есть погибший и раненый.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь более или менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину из"Ураганов". Попали по Большой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - сообщил Резниченко

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Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Facebook сообщил, что обстрелы не прекращались всю ночь по всей линии соприкосновения, а оккупанты применяли запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Кривой Рог, на утро 12.05.22, на нашем направлении ситуация полностью контролируемая. Всю ночь по всей линии соприкосновения орки вели обстрел, в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов", - сообщил он.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в результате детонации кассетного боеприпаса погиб 12-летний мальчик.

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