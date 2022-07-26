В Днепропетровской области во время сбора урожая пшеницы на вражеской противотранспортной мине подорвался комбайн.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Сегодня во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской громаде на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался наш аграрий. Комбайнер не пострадал, сам комбайн поврежден", - написал он.
Лукашук подчеркнул, что враг продолжает оказывать террор против мирного населения, против аграриев.
Как сообщал УНИАН, на днях на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.
ГСЧС призвала аграриев быть внимательными и помнить об опасности.