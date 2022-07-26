Россияне продолжают совершать террор против мирного населения, против аграриев.

В Днепропетровской области во время сбора урожая пшеницы на вражеской противотранспортной мине подорвался комбайн.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сегодня во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской громаде на вражеской противотранспортной мине, носителем которой является "Ураган", подорвался наш аграрий. Комбайнер не пострадал, сам комбайн поврежден", - написал он.

Лукашук подчеркнул, что враг продолжает оказывать террор против мирного населения, против аграриев.

Как сообщал УНИАН, на днях на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

ГСЧС призвала аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

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