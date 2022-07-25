Ночью враг обстрелял несколько громад в Днепропетровской области, ранение получил 11-летний ребенок.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Напряженная ночь. Имеем несколько обстрелов в разных районах области. Враг ночью из РСЗО обстрелял Мирскую громаду в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Произошел прилет в частный сектор, в результате чего пострадал один ребенок 2011 года рождения", - отметил он.
Лукашук добавил, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Девочка получила легкое поражение ноги, родители от госпитализации отказались.
Кроме этого, в селе повреждены 6 частных жилых домов, 4 хозяйственные сооружения и газопровод низкого давления.
Также под вражеский огонь попала Марганецкая ТГ в Никопольском районе. Никто не пострадал.
В Днепровском районе в селе Любимовка зафиксировано два вражеских прилета ракет. По предварительной информации от военных, как отметил Лукашук, ракеты "воздух-земля" Х-59 были выпущены с самолета. Снаряды попали по территории аграрного предприятия.
"В результате там загорелись ангары с сеном, общая площадь возгорания - около 2,5 тысячи квадратов, пожар локализован. К счастью, никто из людей не пострадал. Кроме сеновала также повреждена свиноферма и в зернохранилище", - сообщил председатель ДОР.
В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по приграничным территориям Зеленодольской громады. Без жертв и разрушений.
В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов.
Ранее оккупанты ударили по речному порту и железнодорожному пути в Никополе.