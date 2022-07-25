Под обстрелы попали сразу несколько громад в трех районах области.

Ночью враг обстрелял несколько громад в Днепропетровской области, ранение получил 11-летний ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Напряженная ночь. Имеем несколько обстрелов в разных районах области. Враг ночью из РСЗО обстрелял Мирскую громаду в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Произошел прилет в частный сектор, в результате чего пострадал один ребенок 2011 года рождения", - отметил он.

Лукашук добавил, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Девочка получила легкое поражение ноги, родители от госпитализации отказались.

Кроме этого, в селе повреждены 6 частных жилых домов, 4 хозяйственные сооружения и газопровод низкого давления.

Также под вражеский огонь попала Марганецкая ТГ в Никопольском районе. Никто не пострадал.

В Днепровском районе в селе Любимовка зафиксировано два вражеских прилета ракет. По предварительной информации от военных, как отметил Лукашук, ракеты "воздух-земля" Х-59 были выпущены с самолета. Снаряды попали по территории аграрного предприятия.

"В результате там загорелись ангары с сеном, общая площадь возгорания - около 2,5 тысячи квадратов, пожар локализован. К счастью, никто из людей не пострадал. Кроме сеновала также повреждена свиноферма и в зернохранилище", - сообщил председатель ДОР.

В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по приграничным территориям Зеленодольской громады. Без жертв и разрушений.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов.

Ранее оккупанты ударили по речному порту и железнодорожному пути в Никополе.