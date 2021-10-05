В доме начался пожар.

В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов, устроив в квартире пожар. Она сказала, что ей велели это сделать голоса в голове.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники.

4 октября женщина сообщила в полицию о странном поведении своей 46-летней сестры. Прибывшие полицейские увидели задымление на восьмом этаже дома.

Выяснилось, что женщина разбросала по своей квартире вещи и разбила посуду. Также она сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов, объяснив это тем, что ей приказали это сделать голоса в голове.

Читайте такжеВ Черновцах посреди улицы умер 21-летний студент из ИндииВ это время в помещении находился ребенок. Супруг женщины пытался её утихомирить, но безуспешно.

Её госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви мужчина забил соседа до смерти табуреткой и кочергой.

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Автор: Людмила Жерновская